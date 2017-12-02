В ООН заверяют о сокращении СПИДа к 2030 году

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Страны уверенно движутся к поставленной цели по прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году, и сейчас почти 21 млн жителей планеты, живущих с ВИЧ, имеют доступ к необходимому лечению. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.

"Мир уверенно движется в направлении цели по прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году. Почти 21 млн человек, живущих с ВИЧ, имеют доступ к лечению, и это число должно вырасти до более 30 млн к 2020 году. Смертность по причинам, связанным со СПИДом и новыми ВИЧ-инфекциями, идет на убыль. Есть огромная надежда, что мир сдержит свое обещание - но еще предстоит очень много работы", - сказал административный глава всемирной организации.

В то же время он выразил сожаление тем, что прогресс в борьбе с ВИЧ и СПИДом неравномерен, и в некоторых регионах наблюдается "рост числа новых случаев заражения ВИЧ и смертей, связанных со СПИДом".