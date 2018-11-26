В Омске раненый голубь пришел за помощью к людям

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Омске голубь со сломанным крылом пришел за помощью к ветеринарам. Раненная птица постучалась в окно, передает Report.

Птица далась в руки специалистам, которые провели операцию на сломанной плечевой кости. После медицинского вмешательства птица пойдет на поправку. Белоснежного красавца назвали Френк, решили позаботиться о нем, пока птица полностью не восстановится.