В Омске раненый голубь пришел за помощью к людям

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Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Омске голубь со сломанным крылом пришел за помощью к ветеринарам. Раненная птица постучалась в окно, передает Report.
Птица далась в руки специалистам, которые провели операцию на сломанной плечевой кости. После медицинского вмешательства птица пойдет на поправку. Белоснежного красавца назвали Френк, решили позаботиться о нем, пока птица полностью не восстановится.
Anar TağıyevАвтор новости