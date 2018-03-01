В Омане с сегодняшнего дня женщинам разрешают водить такси и фуры с грузами

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Женские" такси, предназначенные для перевоза представительниц слабого пола только женщинами-водителями, появятся на дорогах султаната Оман в первый день весны.

Как передает Report, об этом сообщает Times.

В конце января департамент дорожной полиции Омана выпустил уведомление, что с 1 марта женщинам султаната будет разрешено водить такси и фуры с грузами. Как говорилось в сообщении полиции, эта инициатива является "частью политики правительства Омана по наделению женщин одинаковыми правами в бизнесе и работе".

В отличие от обычных оманских такси оранжево-черной раскраски "женские" будут выделяться сочетанием розового, голубого и белого цветов.

Оманские женщины с радостью встретили новость о решении наделить их правом водить такси, считая, что это сделает такси более безопасным транспортом для них и позволит зарабатывать деньги.