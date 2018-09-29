В октябре к Земле приблизится астероид размером c Биг Бен - NASA

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Американское космическое агентство NASA предупредили об опасном приближении к Земле крупного астероида размером с британский Биг Бен, сообщает Daily Express.

Как передает Report, астероид под названием SP1 должен приблизиться к Земле в начале октября. Астероид движется со скоростью более 60.000 км/ч.

Точный размер астероида пока неизвестен, но он может варьироваться от 70 до 160 метров.

Ученые NASA отметили, что астероид может представлять серьезную угрозу планете, которая обладает мощной силой гравитации.

Ранее группа исследователей выяснили, что астероид диаметром 140 метров может уничтожить планету, если на нее упадет. При столкновении образуется мощная ударная волна или разрушительное цунами.