В ОАЭ ввели тюремный срок за оскорбления в интернете

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Власти Объединенных Арабских Эмиратов установили жесткие наказания для людей, ругающихся в интернете.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, согласно информации The Daily Mirror, отныне оскорбление в интернете приравнивается к киберпреступлениям. Гражданам ОАЭ за него грозит наказание в виде тюремного заключения и денежного штрафа до 250 тысяч дирхамов (около 67 тысяч долларов), а иностранцев могут выслать из страны.

Первой жертвой нового закона стал гражданин Эмиратов, пославший "оскорбительные слова" коллеге через приложение WhatsApp. Первоначально суд приговорил его к штрафу в 780 долларов, но Верховный суд в Абу-Даби отменил это наказание как слишком мягкое. Теперь по его делу назначат новые слушания.