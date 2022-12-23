В ОАЭ планируют установить два мировых рекорда по запуску фейерверков 31 декабря

Эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ) 31 декабря планирует установить два мировых рекорда по запуску фейерверков.

Эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ) 31 декабря планирует установить два мировых рекорда по запуску фейерверков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Департамент развития туризма эмирата.

Местом проведения грандиозного шоу станет береговая линия между островом Марджаном и районом Аль-Хамра. Власти эмирата намерены побить действующий рекорд в номинации "Самое большое количество дронов, запускающих фейерверки одновременно" и установить новый в номинации "Самое большое предложение в небе, сформированное дронами". Фейерверк продлится 12 минут.

Идеальным местом наблюдения за новогодним шоу станет фестиваль на специальной смотровой площадке напротив острова Марджана. Его также можно будет наблюдать из любого отеля на береговой линии от Марджана до Аль-Хамры.

Эмират Рас-эль-Хайма уже несколько раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря шоу фейерверков.