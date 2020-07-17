В ОАЭ объявили дату запуска первого арабского космического аппарата к Марсу

Созданная инженерами ОАЭ ракета-носитель H-IIA с космическим зондом будет запущен в космос с японского острова Танэгасима

Созданная инженерами ОАЭ ракета-носитель H-IIA с космическим зондом будет запущен в космос с японского острова Танэгасима 20 июля. Как передает Report, об этом сообщило правительство арабского государства на странице в Twitter.

По данным Космического агентства ОАЭ и Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида, ракета будет запущена в 01.58 по времени ОАЭ.

Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, в итоге он был перенесен из-за плохих погодных условий на японском острове.