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В ОАЭ объявили дату запуска первого арабского космического аппарата к Марсу

В ОАЭ объявили дату запуска первого арабского космического аппарата к Марсу Созданная инженерами ОАЭ ракета-носитель H-IIA с космическим зондом будет запущен в космос с японского острова Танэгасима
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17 июля 2020 г. 19:00
В ОАЭ объявили дату запуска первого арабского космического аппарата к Марсу

Созданная инженерами ОАЭ ракета-носитель H-IIA с космическим зондом будет запущен в космос с японского острова Танэгасима 20 июля. Как передает Report, об этом сообщило правительство арабского государства на странице в  Twitter.

По данным Космического агентства ОАЭ и Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида, ракета будет запущена в 01.58 по времени ОАЭ.

Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, в итоге он был перенесен из-за плохих погодных условий на японском острове.

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