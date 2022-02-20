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В ОАЭ археологи обнаружили руины здания возрастом почти в 9 тыс. лет

В ОАЭ археологи обнаружили руины здания возрастом почти в 9 тыс. лет Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби (ОАЭ), руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет.
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20 февраля 2022 г. 09:07
В ОАЭ археологи обнаружили руины здания возрастом почти в 9 тыс. лет

Археологи обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби (ОАЭ), руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет.

Как передает Report, об этом сообщает The National News.

Находка позволила сделать ученым новое открытие - строения оказались древнейшими из известных в ОАЭ. Ранее самым старым считалось здание на острове Марава, тоже расположенном у побережья Абу-Даби. Его возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.

Специалисты полагают, что в каменных постройках, вероятно, располагались первые общины этой богатой страны. Они представляли собой простые круглые помещения до метра в высоту. В комнатах археологи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел. Их использовали для охоты.

Эксперты пока не выяснили, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад.

В издании также отмечают, ранее считалось, что катализатором поселений в этом районе стали морские торговые пути, которые как раз развивались в период неолита. Однако последнее открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше.

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