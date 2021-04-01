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В Нью-Йорке легализовали продажу и употребление марихуаны

В Нью-Йорке легализовали продажу и употребление марихуаны Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях.
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1 апреля 2021 г. 06:38
В Нью-Йорке легализовали продажу и употребление марихуаны

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте губернатора.

Таким образом, Нью-Йорк стал 15-м штатом, где легализован этот наркотик. "Это исторический день для Нью-Йорка", - подчеркнул Куомо, отметив, что является давним сторонником легализации марихуаны. Соответствующую инициативу он предлагал на рассмотрение законодателей в 2019 и 2020 годах.

По словам губернатора, новое законодательство позволит отказаться от вынесенных ранее строгих наказаний за причастность к обороту каннабиса, а также "будет способствовать росту экономики" штата. Так, по оценкам властей, ежегодно казна Нью-Йорка будет пополняться на 350 млн долларов США за счет отчислений от продажи марихуаны. Кроме того, как ожидается, за счет этого будут созданы от 30 тыс. до 60 тыс. новых рабочих мест.

Согласно новому закону, жителям штата разрешено хранить для личного пользования до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов - в виде концентрата. Употребление марихуаны разрешено в общественных местах, за исключением территорий, на которых запрещено курение сигарет. В следующем году начнется продажа марихуаны в специализированных магазинах.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkda marixuana leqallaşdırıldı

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