В Новой Зеландии образовался гигантский разлом - ВИДЕО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Гигантский провал глубиной с шестиэтажной здание и длиной в два футбольных поля образовался на ферме в Новой Зеландии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, разлом появился возле Роторуа после шедших несколько дней ливней.

По словам управляющего фермой Колина Тремейна, провал, получивший прозвище "Томо", мог образоваться 30 апреля. Его длина оценивается в 180 метров, ширина и глубина — в 20 метров.

"Томо" вызвал определенный интерес у ученых, поскольку стало ясно, что он сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад.