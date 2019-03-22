В Норвегии открылся самый большой в мире подводный ресторан - ФОТО

Первый в Европе и самый большой в мире подводный ресторан Under открылся в коммуне Линдеснес на юге Норвегии, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщает Совет по туризму страны Visit Norway, ресторан расположен на глубине пять метров и рассчитан максимум на 100 гостей.

"Внешне Under напоминает скалу, растущую из моря. Из окон открывается вид на морское дно, который меняется в течение сезона и в зависимости от погоды. Кроме того, одна из стен ресторана полностью стеклянная. Посетители смогут увидеть различных рыб, морских ежей, крабов и даже тюленей", - сообщает Visit Norway.

Отмечается, что меню ресторана состоит из морепродуктов, а также "морских птиц и диких овец". Совет также сообщает, что внешняя часть ресторана со временем обрастет мидиями, и он станет частью морской среды.