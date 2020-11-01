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В ночь на воскресенье в небе можно будет увидеть голубую Луну

В ночь на воскресенье в небе можно будет увидеть голубую Луну В ночь с 31 октября на 1 ноября в небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление - «голубую Луну».
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1 ноября 2020 г. 02:48
В ночь на воскресенье в небе можно будет увидеть голубую Луну

В ночь с 31 октября на 1 ноября в небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление - «голубую Луну».

Как передает Report со ссылкой на BBC, впервые с 1974 года Хэллоуин (День всех Святых) совпадает с полнолунием. Это уже вторая полная Луна в октябре (первый раз - 1 октября). Именно из-за редкости этого явления оно и получило свое название: выражение Once in a Blue Moon в английском языке означает "крайне редко, почти никогда".

Как отмечает Space.com, явление имеет мало общего с цветом. Хотя иногда Луна действительно может казаться голубоватой из-за уменьшения рассеивания света в связи с наличием в атмосфере Земли частиц пыли или дыма.

Отметим, что последний раз два полнолуния в одном месяце наблюдались в марте 2018 года. Следующий раз его можно ждать в августе 2023.

Впервые с 1944 года полная луна на Хэллоуин видна во всем мире во всех часовых поясах. Следующий раз такое явление ожидается в 2039 году.

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