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В небе над Азербайджаном наблюдалось редкое погодное явление

В небе над Азербайджаном наблюдалось редкое погодное явление В Билясуварском и Джалилабадском районах наблюдалось лунное гало.
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5 января 2023 г. 05:13
В небе над Азербайджаном наблюдалось редкое погодное явление

В Билясуварском и Джалилабадском районах наблюдалось лунное гало.

Сотрудники муганского бюро Report запечатлели это редкое природное явление.

Гало - атмосферное оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səmasında Ayın ətrafında nəhəng dairə müşahidə olunub - FOTO

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