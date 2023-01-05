В небе над Азербайджаном наблюдалось редкое погодное явление

В Билясуварском и Джалилабадском районах наблюдалось лунное гало.

В Билясуварском и Джалилабадском районах наблюдалось лунное гало.

Сотрудники муганского бюро Report запечатлели это редкое природное явление.

Гало - атмосферное оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов.