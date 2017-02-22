Ученые обнаружили за пределами Солнечной системы три планеты, пригодные для жизни - ВИДЕО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Ученые обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых возможно существование жизни.

Как передает Report, об этом заявили в ходе экстренной пресс-конференции, посвященной экзопланетам, которую организовало Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Звезда TRAPPIST-1 по размерам похожа на Юпитер и находится примерно в 39 световых годах от Земли. Всего вокруг нее вращается 7 планет.

Отмечается, что все семь планет имеют размеры и массу, близкие к Земле. На каждой из них потенциально может быть вода. А три находятся на таком расстоянии от звезды, при котором возможно существование жизни.

По словам ученых, они не рассчитывали на такое чудо.

На всех семи планетах температура подходит для существования жидкой воды на поверхности. Однако на трех самых близких к звезде планетах, вероятно, слишком жарко для существования жизни, а на самой далекой – слишком холодно.

Все обнаруженные планеты находятся относительно близко друг от друга.

Звезда TRAPPIST-1 была обнаружена при помощи телескопа, расположенного в Чили.