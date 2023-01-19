В NASA назвали дату первого полета электросамолета X-57

Первый полет экспериментального самолета с электрической пусковой установкой X-57 планируется осуществить до конца 2023 года.

Первый полет экспериментального самолета с электрической пусковой установкой X-57 планируется осуществить до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Мы ведем работу над созданием самолета с электрической силовой установкой. Мы собираемся провести полет X-57 в это году. Это будут более тихие, более эффективные и более экологичные самолеты, чем современные лайнеры", - сказал он.

NASA сообщило о работе над проектом электросамолета еще в 2016 году. Испытательный полет планировался уже в 2017 году, но неоднократно откладывался.