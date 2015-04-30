В нью-йоркском метро и автобусах запретили политическую рекламу

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Управление общественным транспортом города Нью-Йорка (MTA) запретило рекламу исламофобского содержания в автобусах и метро. Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявили в Управлении общественным транспортом города Нью-Йорка.

Совет директоров MTA не одобрил решение судьи разрешить группе сторонников Израиля расклеивать в общественном транспорте рекламные плакаты с надписью "ХАМАС убивает евреев", "Мусульмане убивают евреев".

Кроме того, было принято решение запретить любую рекламу политического характера.

Генеральный советник MTA Джером Пейдж заявил, что рекламы с односторонней точкой зрения и пренебрежительным содержанием отныне приниматься не будут.

Представитель MTA Адам Лисбрег отметил, что с городского транспорта будет снята вся реклама политического характера.