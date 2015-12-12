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    В Нью-Йорке украдены бриллианты стоимостью до 10 млн. долларов США

    Владелец магазина Джонатан Бернбаум оставил сейф, в котором хранились драгоценности, открытым

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Американский ювелир заявил в полицию о краже бриллиантов стоимостью от пяти до десяти миллионов долларов из его магазина в Нью-Йорке, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным полиции, владелец магазина Джонатан Бернбаум (Jonathan Birnbaum) оставил сейф, в котором хранились драгоценности, открытым. Кража могла произойти в период с 24 ноября, однако ювелир заявил о пропаже лишь в четверг.

    Полиция допрашивает сотрудников магазина в рамках расследования.

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