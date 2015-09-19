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    ​В Нью-Йорке родилась абсолютно идентичная тройня - ФОТО

    Отец тройняшек: Мы оказались призерами генетической лотереи

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Джейсон и Келли Фенли (Jason and Kelli Fenley) из Нью-Йорка стали родителями абсолютно одинаковой тройни близнецов – Майлза, Ноа и Оуэна Фенли. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, двухлетний брат тройняшек Эйден решил по-своему идентифицировать их – он просто называет их одним именем.

    Тройняшки родились на два месяца раньше срока. При рождении каждый мальчик весил меньше 1,3 кг. Согласно статистике, шансы появления абсолютно одинаковых близнецов равны 1 на 50 миллионов.

    "Некоторые люди получают в лотерее денежный выигрыш. А мы оказались призерами генетической лотереи и очень счастливы", - отметил отец тройняшек, 38-летний адвокат Джейсон Фенли.

    Чтобы отличать детей, родители покрасили им пальцы на ногах в разный цвет. Также их одевают в цвета, соответствующие краске.

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