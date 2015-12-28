В Нью-Йорке началась подготовка хрустального шара к встрече Нового года

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер - началась подготовка к встрече Нового 2016 года.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что рабочие в воскресенье приступили к монтажу 288 сверкающих треугольников на хрустальном шаре, спуск которого по шпилю одного из небоскребов Манхэттена станет кульминацией празднеств на Восточном побережье США.

Сверкающие треугольники изготовлены из хрусталя мастерами ирландской компании Waterford crystal. Они сделаны таким образом, чтобы выдержать сильный ветер, осадки и перепады температуры. Треугольники добавляются к более 2,1 тыс. таких же элементов на внешней поверхности шара.

Каждый год их складывают определенным способом, чтобы получить особый неповторимый орнамент. В этом году он получил название "Дар удивляться", смысл которого станет понятен в ночь на 1 января 2016 года. Шар достигает диаметра 3,5 м и веса 6 т.

Он приводится в движение кнопкой, право нажимать на которую предоставляется знаменитостям. В их числе в разные года были экс-президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, поп-звезда Леди Гага и знаменитый боксер Мохаммед Али. Спуск шара и остальные новогодние мероприятия на Таймс-сквер в режиме теле- и онлайн-трансляции смотрят до 1 млрд человек по всему миру.