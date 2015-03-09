В Нью-Йорке на торги выставляются монеты стоимостью в 20 млн. долларов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на аукцион выставляются две редкие американские монеты оценочной стоимостью не менее 10 млн. долларов каждая, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Золотая 5-долларовая монета, отчеканенная в 1822 году, и серебряный доллар 1804 года входят в коллекцию техасского девелопера Мэка Пога и его сына Ди Брента. Эта коллекция, собиравшаяся на протяжении более 30 лет, считается самым дорогим частным собранием американских монет, отчеканенных с 1790-х по конец 1830-х годов.

Коллекцию Пога и Брента разделят на несколько лотов, которые будут выставляться на торги с мая этого года по 2017 год. Организуют аукционы дома Steks Bowers gelleriz и Sotheby's.

В настоящее время самой дорогой американской монетой, когда-либо проданной на аукционе, является серебряный доллар 1794 года - он ушел с молотка в 2013 году за 10 млн. долларов США.