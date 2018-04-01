В Нью-Джерси продали лотерейный билет с выигрышем $521 млн

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Билет лотереи Mega Millions, предоставляющий владельцу выигрыш в размере $521 млн, продан в штате Нью-Джерси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

По его данным, счастливый лотерейный билет был продан после очередного розыгрыша в минувшую пятницу на автозаправке Lukoil в Ривердейле округа Моррис. Этот населенный пункт расположен в 48 км от Нью-Йорка. Правильные номера - 11, 28, 31, 46, 59 и 1. Обладатель выигрыша пока не объявлялся.

Данный джекпот занял 10-ую строку в списке крупнейших в истории США, отмечает AP. В январе житель штата Флорида выиграл в Mega Millions $451 млн.