​В Москве пройдет парад ретро-трамваев

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Парад старинных трамваев, в разное время работавших на маршрутах Москвы, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в показе примут участие 17 вагонов - от конки, выпущенной в XIX веке, до самого современного трамвая.

Колонна начнет движение в 11:00 мск от улицы Шаболовская, конечной точкой маршрута станет Чистопрудный бульвар.

Москвичи и гости столицы смогут посетить салоны транспортных средств, увидеть, как изменился наземный пассажирский транспорт с течением времени и сделать памятные фотографии.