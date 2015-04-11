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    ​В Москве пройдет парад ретро-трамваев

    В показе примут участие 17 вагонов - от конки, выпущенной в XIX веке, до самого современного трамвая

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Парад старинных трамваев, в разное время работавших на маршрутах Москвы, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в показе примут участие 17 вагонов - от конки, выпущенной в XIX веке, до самого современного трамвая.

    Колонна начнет движение в 11:00 мск от улицы Шаболовская, конечной точкой маршрута станет Чистопрудный бульвар.

    Москвичи и гости столицы смогут посетить салоны транспортных средств, увидеть, как изменился наземный пассажирский транспорт с течением времени и сделать памятные фотографии.

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