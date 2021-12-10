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В Москве откроется поп-ап магазин "Гарри Поттер"

В Москве откроется поп-ап магазин "Гарри Поттер" В Москве при поддержке компании Warner Bros. Consumer Products откроется Harry Potter pop-up shop — поп-ап магазин, посвященный франшизе "Гарри Поттер".
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10 декабря 2021 г. 14:20
В Москве откроется поп-ап магазин Гарри Поттер

В Москве при поддержке компании Warner Bros. Consumer Products откроется Harry Potter pop-up shop — поп-ап магазин, посвященный франшизе "Гарри Поттер".

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", в нем будет представлен широкий ассортимент официальной лицензионной продукции по мотивам волшебного мира "Гарри Поттера": одежда, игрушки, сувениры, сладости, записные книжки от самых известных брендов.

Здесь будут специальные фотозоны, и выбрав свою волшебную палочку The Noble Collection, примерив мантию волшебника от Rubie`s или шарф одного из факультетов Хогвартс сфотографироваться с тележкой на платформе 9¾.

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