В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу - ФОТО

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йоханссон.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом 1 июня сообщил телеканал "360".

Как рассказали сотрудники расположенного рядом магазина, женщина сообщила, что она писательница, приехала из Канады и просто ждет автобус до американского консульства.

Журналистам же бездомная рассказала, что является гражданкой Швеции. По ее словам, во время путешествия по Франции ее ограбили, отобрали телефон и все сбережения, но это не остановило женщину, и она решила ехать дальше. Йоханссон пересекла всю Европу, Украину и в феврале приехала в Россию. Однако прежде чем остановиться в Москве, она побывала на Байкале и в Санкт-Петербурге.

Корреспонденты выяснили, что бездомная действительно является писательницей, когда нашли упоминание о ее романе "Незаконченная дискуссия о Боге. Дневник путешественника по времени", опубликованном в 2012 году.

Для того, чтобы помочь иностранке попасть домой, журналисты связались президентом Федерации мигрантов Вадимом Коженовым, который не только пообещал решить возникшие проблемы женщины, но и организовал для нее номер в хостеле.

Однако от помощи Йоханссон отказалась, устроила в хостеле скандал и решила спать на улице.

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