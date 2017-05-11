В Монголии планируют возродить древнюю письменность времен Чингисхана

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Монголии с 2025 года планируют перевести делопроизводство на старомонгольскую письменность, сообщает Report со ссылкой на Central Asian.

В общеобразовательных школах Монголии с 1991 года изучают старомонгольское письмо в качестве отдельного предмета. Этот алфавит состоит из 28 графем, слова пишутся сверху вниз.

Согласно историческим сведениям, старомонгольская письменность была создана по приказу Чингисхана на основании уйгурского алфавита писцом Тататунгой, захваченным после победы над ханом найманов Таяном. В средние века на старомонгольском языке были написаны такие труды, как "Тайная летопись", "Золотая летопись", "Сокровищница ценностей", священные буддийские книги "Ганжур" и "Данжур".

Нынешний алфавит монгольского языка был принят в 1940 году, одновременно с советскими республиками Центральной Азии, где сначала в 1929 году с арабской вязи перешли на латиницу, а позже на кириллицу.