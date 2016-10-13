В Монако выставлена на продажу самая дорогая квартира в мире

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Монако выставили на продажу пентхаус, расположенный в самом высоком здании княжества - комплексе "Башня Одеон" (OdeonTower), передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Квартиру, занимающую пять этажей небоскреба, оценили в 335 млн долларов США - это абсолютный ценовой рекорд для мирового рынка жилой недвижимости.

Общая площадь лота составляет почти три тысячи квадратных метров. Помимо стандартных жилых и технических помещений, в квартире есть бассейн с водной горкой и танцевальной площадкой. На крыше пентхауса оборудована зона отдыха.

По данным издания, несколько потенциальных покупателей уже выразили интерес

Монако отличается высокой стоимостью не только продажи, но и аренды жилья. По данным Airbnb, средняя стоимость найма отдельной квартиры или дома в княжестве превышает 300 долларов в сутки.