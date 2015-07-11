​В могилевском цирке с двухметровой высоты рухнул слон - ВИДЕО

Баку. 11 Июля. REPORT.AZ/ В Могилеве во время представления в цирке с двухметровой высоты упал слон.

Как передает Report, шоу проходило в цирке "Дзива".

Дрессированный слон упал во время очередного номера.

На видео видно, что слон, пытаясь выполнить цирковой номер, опустился и рухнул в направлении зрителей.

После падения животного к нему подбежали и другие слоны. Работники цирка призвали не паниковать зрителей и успокоится.

Также отмечается, что никто из зрителей и артистов не пострадал.