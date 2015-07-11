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    ​В могилевском цирке с двухметровой высоты рухнул слон - ВИДЕО

    Слон, пытаясь выполнить цирковой номер, рухнул в направлении зрителей

    Баку. 11 Июля. REPORT.AZ/ В Могилеве во время представления в цирке с двухметровой высоты упал слон.

    Как передает Report, шоу проходило в цирке "Дзива".

    Дрессированный слон упал во время очередного номера.

    На видео видно, что слон, пытаясь выполнить цирковой номер, опустился и рухнул в направлении зрителей.

    После падения животного к нему подбежали и другие слоны. Работники цирка призвали не паниковать зрителей и успокоится.

    Также отмечается, что никто из зрителей и артистов не пострадал.

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