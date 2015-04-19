В мире за год выбросили 300 тонн золота

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году люди во всем мире выбросили около 41,8 млн. тонн электронного и электрооборудования. Об этом свидетельствует доклад Университета ООН, передает Lenta.Ru со ссылкой на Agence France-Presse.

По расчетам специалистов, таким количеством мусора можно было заполнить 1,15 млн. грузовиков, которые могли бы сформировать цепочку в 23 тыс. километров. Стоимость отходов, подходящих для переработки с целью вторичного использования, а также материалов, которые могли быть извлечены из отходов, составляет 52 млрд. долларов. При этом ресайклингу подвергалось лишь менее одной шестой от общей массы "электронного мусора" (e-waste), отмечает Report.

Например, во всем выброшенном мусоре содержалось 300 тонн золота — это 11 процентов от мирового производства этого драгоценного металла в 2013 году. Помимо этого, в отходах нашли 2,2 млн. тонн материалов, содержащих свинец, а также ртуть, кадмий и хром.

Порядка 60 процентов всего e-waste - это холодильники, стиральные машины и другая бытовая техника. На мобильные телефоны, калькуляторы, компьютеры и принтеры приходится всего 7 процентов от общего объема этого мусора.

Наиболее существенный "вклад" в производство "электронного мусора" в расчете на душу населения вносят страны с высоким уровнем экологической ответственности. Например, в Норвегии в 2014 году на человека приходилось 28,4 кг, в Швейцарии — 26,3 кг, Исландии — 26,1, Дании — 24, Великобритании 23,5. Самые низкие показатели отмечены в Африке — 1,7 кг на душу населения (весь континент произвел 1,9 млн. тонн мусора).

"Лидерами" стали США и Китай (32 процента всех отходов). За ними следуют Япония, Германия и Индия. В 2013 году во всем мире было произведено 39,8 млн. тонн "электроотходов". В 2018-м прогнозируется цифра 50 млн. тонн.

Золото извлекают, например, из микросхем компьютера. В открытых источниках говорится, что это можно сделать, в частности, с помощью "царской водки" — смеси концентрированной азотной и соляной кислот в соотношении 1:3. Тем не менее эффективные технологии извлечения золота и других драгоценных или редких металлов из компьютерной и прочей электронной техники достаточно дороги, что мешает их более активному применению в глобальном масштабе.