​В мире появится первый триллионер

Джефф Безос https://report.az/storage/news/955c97f3d28335dfeb0ea04dc5e8304e/bf4c383a-d2cc-4b6e-943a-2301bbbcd63a_292.jpg

Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером. Сейчас он считается богатейшим человеком на планете.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, эксперты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun уверены, что триллиона долларов состояние Безоса достигнет к 2026 году. Вторым после американца может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь. Сейчас состояние Безоса оценивается примерно в 143 миллиарда долларов. С наступлением пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Безос заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. В то же время состояние двух других бизнесменов из топ-3 сократилось: основатель Microsoft Билл Гейтс обеднел на 8,4 миллиарда долларов, а глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял 28 миллиардов долларов.