​В мире появился новый миллиардер

Юань Липинг — бывшая жена китайского магната, главы фармацевтической компании Shenzhen Kangtai Biological Products Дю Вэймина - пополнила список богатейших людей планеты

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, после развода 49-летняя Юань Липинг получила 161,3 миллиона акций компании. Стоимость пакета бумаг оценивается в 3,2 миллиарда долларов. В 2011-2018 годах Юань Липинг занимала пост директора в фармацевтической компании мужа. В настоящее время она возглавляет подразделение Shenzhen Kangtai Biological Products в Пекине — Beijing Minhai Biotechnology.

В 2019 году в результате развода богатейшего человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса его бывшая жена Маккензи также появилась в списке наиболее состоятельных людей планеты. По результатам соглашения о разделе имущества она получила почти 40 миллиардов долларов. В настоящее время ее состояние уже увеличилось на фактически на 10 миллиардов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index.