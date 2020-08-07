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В мире подорожала еда

В мире подорожала еда Мировые цены на еду растут второй месяц подряд. Значение Индекса продовольственных цен достигло в июле 94,2 пункта, что на 1,2 процента больше, чем в июне
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7 августа 2020 г. 04:42
В мире подорожала еда

Мировые цены на еду растут второй месяц подряд. Значение Индекса продовольственных цен достигло в июле 94,2 пункта, что на 1,2 процента больше, чем в июне.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Из-за снижения производства и нехватки рабочих-мигрантов растительное масло подорожало на 7,6 процента, молочная продукция — на 3,5 процента, а сахар — на 1,4 процента. Мясо стало дешевле: по сравнению с июнем стоимость снизилась на 1,8 процента, а по сравнению с июлем прошлого года — на 9,2 процента.

В декабре 2019 года цены на продовольствие достигли максимума за пять лет. Сильнее всего подорожало пальмовое масло и сахар. Однако позже стоимость начала снижаться, в мае 2020 года она достигла рекордно низкого уровня с декабря 2018-го из-за последствий пандемии коронавируса. Однако в июне цены подскочили впервые с начала года.

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