​В мире объем вредных выбросов от самолетов сократился на треть

Объем вредных выбросов от самолетов сократился в мире почти на треть из-за массового прекращения авиаперелетов вследствие пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла газета Financial Times, проанализировав глобальные данные о перелетах в марте этого года.

Как говорится в опубликованной в статье, изучив данные 6 млн. перелетов на веб-сервисе FlightRadar24, который следит за положением воздушных судов в реальном времени, журналисты издания подсчитали, что всего в мире было отменено около 1 млн авиарейсов. Это привело к тому, что в воздух не были выброшены 28 млн тонн диоксида углерода, что означает снижение выбросов на 31% по сравнению с мартом прошлого года.

Financial Times приводит мнение ведущего аналитика финского Центра исследований энергии и чистого воздуха Лаури Милливирты, по слова которого столь резкого снижения показателей не было зафиксировано даже в такие сложные для авиационной отрасли времена, как после терактов в США 11 сентября 2001 года или извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010 году. "Ни одно из этих событий не имело такого огромного влияния на объемы глобальных авиаперелетов, как кризис с коронавирусом, что делает нынешние события беспрецедентными", - сказал эксперт.

В статье приводятся данные британского аналитического агентства OAG, по информации которого в последнюю неделю марта объем мировых перелетов сократился почти на половину по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом загруженность таких мировых авиационных узлов, как Великобритания, Гонконг или Швейцария упала на 90%.