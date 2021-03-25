О нас
Report Georgia
Аудио новости

В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги

В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги Дефицит туалетной бумаги может возникнуть в мире в результате нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки.
Это интересно
25 марта 2021 г. 19:35
В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги

Дефицит туалетной бумаги может возникнуть в мире в результате нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило информационное агентство Bloomberg.

По его информации, бразильская компания Suzano Papel e Celulose, крупнейший производитель древесной массы - полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, - предупредила, что "глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья".

На долю Suzano Papel e Celulose приходится около трети мировых поставок древесной массы. Как отмечает агентство, компания использует для перевозки сырья балкеры - суда, предназначенные для перевозки насыпных и навалочных грузов. В последние месяцы в мире наблюдается острая нехватка контейнеров и судов для их транспортировки из-за возросших объемов морских перевозок. По словам генерального директора бразильской компании Уолтера Шалька кризис усугубляется и теперь ощущается нехватка балкеров.

Значительные перебои в торговле целлюлозой "могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов", подчеркивает Bloomberg.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada tualet kağızı qıtlığı yarana bilər

Новости партнеров

Другие новости из категории

Анкета Стива Джобса для поиска работы продали на аукционе за огромные деньги
Анкета Стива Джобса для поиска работы продали на аукционе за огромные деньги
25 марта 2021 г. 15:16
Ученые выяснили, почему человеческий мозг больше обезьяньего
Ученые выяснили, почему человеческий мозг больше обезьяньего
24 марта 2021 г. 20:20
Ученые: В будущем мясо и молоко будут искусственными
Ученые: В будущем мясо и молоко будут искусственными
24 марта 2021 г. 04:25
Олимпийский стадион и Девичью башню подсветят красным цветом
Олимпийский стадион и Девичью башню подсветят красным цветом
22 марта 2021 г. 19:27
Лавров появился в маске с надписью FCKNG QRNTN
Лавров появился в маске с надписью FCKNG QRNTN
22 марта 2021 г. 15:38
Арнольд Шварценеггер поблагодарил своих поклонников за доверие
Арнольд Шварценеггер поблагодарил своих поклонников за доверие
22 марта 2021 г. 05:49
Путин и Шойгу провели выходные в сибирской тайге
ФотоПутин и Шойгу провели выходные в сибирской тайге
21 марта 2021 г. 23:24
Ученые назвали собак опасными для человечества
Ученые назвали собак опасными для человечества
21 марта 2021 г. 19:26
К Земле приближается потенциально опасный астероид
К Земле приближается потенциально опасный астероид
21 марта 2021 г. 17:30
Ученые обнаружили древнюю крылатую акулу
Ученые обнаружили древнюю "крылатую" акулу
20 марта 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi