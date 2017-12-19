В МИД Франции приняли на работу двух котов для борьбы с крысами

© JEAN-LOUIS AUBERT / MAXPPP

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции в здании министерства иностранных дел и министерства внутренних дел появились крысы, сообщает Report со ссылкой на France Info.

По информации телеканала, министр внутренних дел Жаклин Гуро и официальный представитель правительства Кристоф Кастанер вынуждены делить свои резиденции с грызунами.

В МИД Франции для борьбы с крысами приняли на работу двух котов. Животных зовут Номи и Ноэ. Как отмечает телеканал, это своеобразное посвящение министру иностранных дел Жан-Иву ле Дриану, бретонцу по происхождению, так как Номиноэ - имя первого короля Бретани.