​В Microsoft дорабатывают обновление для Windows

Корпорация Microsoft намерена представить исправную версию обновления для операционной системы Windows 10, которое ранее вызвало проблемы у ряда пользователей.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы работаем над улучшенной версией этого обновления во взаимодействии с нашими партнерами", - говорится в заявлении представителя Microsoft.

Речь идет об обновлении, которое получило обозначение KB4524244. Оно было представлено Microsoft 11 февраля. После этого некоторые профильные интернет-ресурсы сообщили о том, что установка обновления может вызвать проблемы в работе операционной системы. В Microsoft позже признали, что KB4524244 работает некорректно. Компания прекратила его рассылку, а также рекомендовала удалить.