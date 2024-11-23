В метеорите с Марса обнаружены следы древних геотермальных источников

Австралийские и европейские планетологи нашли в знаменитом марсианском метеорите "Черная красавица" зерна минералов, которые возникли на Марсе примерно 4,45 млрд назад в результате контакта горячих горных пород с очень горячей жидкой водой.

Австралийские и европейские планетологи нашли в знаменитом марсианском метеорите "Черная красавица" зерна минералов, которые возникли на Марсе примерно 4,45 млрд назад в результате контакта горячих горных пород с очень горячей жидкой водой.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба австралийского Университета Кэртина.

"Сейчас коллеги считают, что гидротермальные системы были ключевым ингредиентом для возникновения жизни на Земле. Открытие их аналогов на Марсе указывает на то, что на самых первых этапах формирования его коры на поверхности Марса присутствовала горячая жидкая вода, необходимая для эволюции и поддержания жизни", - заявил старший научный сотрудник Университета Кэртина Аарон Кавоси, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении фрагментов метеорита "Черная красавица", который был обнаружен в марокканской части пустыни Сахара в 2011 году. Впоследствии он попал в руки американских коллекционеров "небесных камней", которые передали эту находку в руки планетологов, присвоивших этой находке имя NWA 7034.

Недавно ученые изучили несколько фрагментов "Черной красавицы" и пришли к выводу, что данный метеорит представляет собой фрагмент первичной марсианской коры, которые были выброшены с поверхности планеты около 5-10 млн лет назад. В ходе изучения истории образования этого метеорита австралийские исследователи обнаружили внутри него несколько необычных деформированных зерен цирконов, кристаллов тугоплавких горных пород, возникающих при их "всплытии" к поверхности планеты.

Когда ученые попытались раскрыть историю образования этих кристаллов, они обнаружили свидетельства того, что эти цирконы содержат в себе включения из железа, алюминия, натрия и некоторых других элементов, которые обычно не встречаются в подобных тугоплавких минеральных зернах. Последующее изучение их структуры и расположения указало на то, что эти включения возникли в результате контакта цирконов с очень горячей водой.

Температура этой воды, как показывают расчеты ученых, составляла порядка 500-800 градусов Цельсия, что говорит о существовании на древнем Марсе гидротермальных источников, аналоги которых предположительно являлись главной "фабрикой" простейших органических молекул на древней Земле. Их присутствие на Марсе говорит, что в далеком прошлом на четвертой планете Солнечной системы существовали подходящие условия для зарождения жизни, подытожили ученые.

За последние два десятилетия планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны пресной воды. По текущим оценкам ученых, в них содержалось примерно столько же воды, как и в земном Северном Ледовитом океане. Куда пропала эта вода и когда она появилась на поверхности четвертой планеты Солнечной системы, ученые пока не могут точно сказать.