В Мексике разбился автобус с паломниками

Автобус с паломниками перевернулся на трассе между столицей Мексики и городом Пуэбла.
Как передает
"Глубоко опечален случившимся на трассе Мехико - Пуэбла, - говорится в записи. - Я дал указания предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам их семей. Выражаю солидарность с родственниками погибших".
В качестве вероятной причины трагедии рассматривается неисправность, приведшая к потере управления транспортным средством. Для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, спасатели использовали вертолеты.