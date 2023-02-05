В Мексике разбился автобус с паломниками

Автобус с паломниками перевернулся на трассе между столицей Мексики и городом Пуэбла.

Автобус с паломниками перевернулся на трассе между столицей Мексики и городом Пуэбла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter губернатор штата Пуэбла Серхио Саломон. По предварительным данным, в ДТП погибли 3 человека, более 20 пострадали.

"Глубоко опечален случившимся на трассе Мехико - Пуэбла, - говорится в записи. - Я дал указания предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам их семей. Выражаю солидарность с родственниками погибших".

В качестве вероятной причины трагедии рассматривается неисправность, приведшая к потере управления транспортным средством. Для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, спасатели использовали вертолеты.