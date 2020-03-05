​В Мексике мобилизовали 250 военных и полицейских для поимки льва

Власти штата Мехико в среду развернули масштабную операцию по поиску крупного животного из семейства кошачьих, предположительно, льва, который убил человека в муниципалитете Валье-де-Браво.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Milenio.

В мероприятии задействованы порядка 250 военных и полицейских, не считая сотрудников управления по охране окружающей среды.

Поиск зверя ведется не только с земли, но и с воздуха, при помощи беспилотников. Ранее в среду местные власти отменили занятия в 13 школах из-за угрозы нападения хищника и призвали жителей не покидать свои дома без особой необходимости. "Пока мы не поймаем его, занятия в школах Валье-де-Браво не возобновятся", - заявил в интервью радиостанции Formula глава муниципальной администрации Маурисио Осорио.

1 марта в Валье-де-Браво было найдено тело таксиста, ставшего жертвой нападения крупного зверя. Согласно одной из версий случившегося, с мужчиной расправился лев. В дикой природе Мексики эти животные не обитают, в отличие от пум - других представителей