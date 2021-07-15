В Мексике директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы

Директор, ответственный за работы в частной начальной школе имени Энрике Ребсамена в Мехико, которая рухнула во время землетрясения 2017 года, приговорен к 208 годам тюремного заключения за неумышленное убийство 26 человек.

Директор, ответственный за работы в частной начальной школе имени Энрике Ребсамена в Мехико, которая рухнула во время землетрясения 2017 года, приговорен к 208 годам тюремного заключения за неумышленное убийство 26 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила прокуратура Мексики.

"Генеральная прокуратура Мехико сообщает, что в результате проведенного расследования и доказательств, представленных сотрудниками судебной прокуратуры, судья уголовного суда приговорил к 208 годам лишения свободы в тюрьме мужчину, признанного виновным в убийстве 26 человек", - говорится в заявлении.

Помимо тюремного заключения осужденный должен выплатить 377,5 тысячи песо (18,9 тысячи долларов) каждому из косвенных потерпевших в качестве компенсации материального ущерба.