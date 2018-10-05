В Марокко обнаружили древний нож возрастом 90 тысяч лет

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Марокко обнаружили древнейшее специализированное костяное орудие, сделанное представителями атерийской культуры, сообщает Report. Нож, который соорудили из ребра, предположительно бычьего, был найден в слое, сформировавшемся около 90 тысяч лет, передает N+1.

Атерийская культура существовала на севере Африки в период 145-20 тысяч лет назад. Она ассоциируется с ранними Homo sapiens. Артефакт нашли в пещере Дар-эс-Солтан 1, которая находится на побережье Средиземного моря, в 10 километрах от города Рабат. Слой, в котором нашли древний нож, сформировался около 90 тысяч лет назад. Его длина составляла 12,2 сантиметра, ширина — от 1,8 до 2,75 сантиметра.