В Малайзии нашли таинственное шестиногое существо - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В интернете появились видеокадры таинственного пушистого существа белого цвета с шестью ногами.

Как передает Report, их публикует Daily Star.

На кадрах изображено странное небольшое живое существо, похожее на насекомое. Оно абсолютно белого цвета, тело существа как будто покрыто некими перьями. Существо передвигается по земле на шести лапах.

Кадры сделаны в Малайзии. На видео также показано, как люди садятся рядом с существом и фотографируют его, оно при этом не убегает и не выказывает никаких серьезных признаков беспокойства.

Пользователи гадают, что это за существо.