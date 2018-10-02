В Малайзии арестовали сирийца, полгода прожившего в аэропорту

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Полиция Малайзии арестовала гражданина Сирии, который в течение полугода жил в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура и вел в сети репортаж о своей жизни, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Гражданин Сирии Хассан аль Кантар, прошедший в зону вылета аэропорта с посадочным талоном на рейс до Дамаска еще в марте, был накануне арестован по обвинению в нелегальном нахождении на территории ограниченного доступа.

Сириец, объявивший через соцсети о своем нежелании возвращаться на родину в связи с тем, что его могут призвать в армию и направить на фронт, в течение полугода вел в интернете репортаж о своей жизни в зоне вылета аэропорта.

"Пассажиры, прошедшие в зону вылета с посадочными талонами, должны садиться на свои рейсы и улетать. Он этого не сделал. Значит, он все это время нелегально жил в зоне ограниченного доступа, и власти должны были как-то разрешить эту ситуацию", - заявил по поводу ареста сирийца генеральный директор иммиграционной службы Малайзии Мустафар Али, добавив, что аль Кантара передадут иммиграционным властям сразу после его допроса в полиции.