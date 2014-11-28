В Лондоне жена отсудила у бывшего мужа 530 млн. долларов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Рекордный бракоразводный процесс прошел в Великобритании. Жена отсудила у бывшего мужа 337 миллионов фунтов стерлингов ($530 млн).

Как передает Report, победительницей процесса стала 49-летняя уроженка США Джейми Купер-Хон, разведшаяся с лондонским финансистом 48-летним Крисом Хоном после 15 лет брака.

Совместно нажитое имущество было оценено в £700 млн.

Изначально муж предлагал жене четверть их состояния, но она подала в суд, настаивая на том, что их богатство стало результатом брака.

У пары четверо детей, они участвовали в благотворительной организации, помогающей беднякам в развивающихся странах. Сообщается, что Хон в общей сложности пожертвовал на благотворительность около £1 млрд. с 2006 по 2011 год. За свою филантропию он был удостоен звания рыцаря Великобритании.

Предыдущая рекордная в Британии компенсация по итогам развода была выплачена в 2011 году Борисом Березовским своей бывшей жене Галине Бешаровой – это была сумма до £220 млн.