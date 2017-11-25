В Лондоне выставят на продажу копию работы Дарвина с пометками автора

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Копию научного труда английского натуралиста Чарльза Дарвина "Происхождение видов" с пометками ученого выставят на аукционе Christie's, его оценочная стоимость составляет 400-665 тыс. долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным аукционного дома, "Происхождение видов" с собственноручными исправлениями и пометками Дарвина выставляется на торги впервые. Торги состоятся 13 декабря в Лондоне.

Копия труда была отправлена Чарльзом Дарвиным немецкому переводчику, в ней автор указал, какие изменения нужно внести в германоязычную версию работы. Большинство исправлений затем были внесены и во все последующие издания работы ученого на всех языках.

Предположительно, работа находилась у переводчика до его смерти в 1862 году. После этого труд хранился у палеонтолога Мельхиора Ноймайра и оставалась у его семьи до настоящего времени.