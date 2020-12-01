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В Лондоне бездомным предложат двухнедельное проживание в отеле

В Лондоне бездомным предложат двухнедельное проживание в отеле Лондонским бездомным на Рождество предложат двухнедельное проживание в отеле с трехразовым питанием и виртуальными выступлениями знаменитостей.
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1 декабря 2020 г. 05:52
В Лондоне бездомным предложат двухнедельное проживание в отеле

Лондонским бездомным на Рождество предложат двухнедельное проживание в отеле с трехразовым питанием и виртуальными выступлениями знаменитостей.

Как передает Report, об этом сообщает The Sunday Times.

В нынешнем году благотворительные организации не смогут разместить бездомных в общежитиях из-за риска распространения коронавируса. Поэтому объединение London Hotel Group согласилось предоставить номера в четырех гостиницах по сниженной стоимости.

Так, нарушая 50-летнюю традицию, благотворители сняли 517 номеров для людей без определенного места жительства. По словам главы организации Иэна Ричардса, сотрудники не были согласны на условия хуже, чем предоставлялись ранее.

В отеле им предоставят трехразовое питание с доставкой до номера. Кроме того, им будет доступна медицинская помощь, а в рождественскую ночь на экранах будут транслироваться выступления звезд Элли Голдинг, Имельды Стонтон и Джонатана Прайса.

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