В Кыргызстане пьяный всадник заехал на коне в супермаркет - ВИДЕО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В городе Токмак в Чуйском районе Кыргызстана мужчина заехал на лошади в супермаркет.

Как передаёт Report со ссылкой на «Sputnik Кыргызстан», соответствующая видеозапись появилась в сети.

На кадрах видно, как всадник верхом на коне поднимается по ступенькам и заезжает в магазин. Далее из помещения всадника выпроваживают покупатели супермаркета. По словам автора ролика, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Наездником оказался 39-летний местный житель. Позднее он заявил, что жалеет о содеянном, что не спасло его от административного протокола и штрафа.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, устанавливающий вознаграждение за сообщения о коррупции.