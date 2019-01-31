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    В Кыргызстане пьяный всадник заехал на коне в супермаркет - ВИДЕО

    В городе Токмак в Чуйском районе Кыргызстана мужчина заехал на лошади в супермаркет

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В городе Токмак в Чуйском районе Кыргызстана мужчина заехал на лошади в супермаркет.

    Как передаёт Report со ссылкой на «Sputnik Кыргызстан», соответствующая видеозапись появилась в сети.

    На кадрах видно, как всадник верхом на коне поднимается по ступенькам и заезжает в магазин. Далее из помещения всадника выпроваживают покупатели супермаркета. По словам автора ролика, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Наездником оказался 39-летний местный житель. Позднее он заявил, что жалеет о содеянном, что не спасло его от административного протокола и штрафа.

    Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, устанавливающий вознаграждение за сообщения о коррупции.

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