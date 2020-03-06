В кроссовках Puma разглядели портрет Адольфа Гитлера

Кроссовки немецкого бренда Puma стали объектом насмешек в сети после того, как в них разглядели фюрера Адольфа Гитлера. Как сообщает Report, на это обратили внимание пользователи Twitter.

Речь идет о модели Storm Adrenaline из осенне-зимней коллекции 2019 года. Носки и язычок кроссовок оформлены черными линиями, но если смотреть на них сверху, то кажется, что это лицо Гитлера, у которого была косая челка и короткие усы.

Так, один из юзеров опубликовал фотографию новой модели Storm Adrenaline и написал, что кругом заговор, поскольку в дизайне замаскирован портрет рейхсканцлера Германии.

Под его публикацией разгорелась дискуссия: некоторые подписчики посмеялись, а кто-то возмутился и назвал этот факт бредом.

Помимо этого, другие пользователи предложили свои версии: многие посчитали, что кроссовки похожи на портрет российского писателя Николая Гоголя, а кто-то сравнил изображение с Хавьером Бардемом и Чарли Чаплиным.