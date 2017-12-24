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    В Копенгагене наркодилер с крупной партией конопли нечаянно сел в машину полиции

    Он перепутал ее с такси

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/  Наркодилер в датской столице с крупной партией конопли вместо такси по ошибке остановил и сел в патрульную машину, сообщила местная полиция.

    "Прошлой ночью дилер из Христиании с партией конопли, спешив добраться домой, сел в такси. Он был страшно удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине", - говорится в сообщении, размещенном полицией Копенгагена в твиттере, передает Report со ссылкой на "Интерфакс" .

    Наркодилер был арестован, ему грозит тюремное заключение, отмечается в сообщении.

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