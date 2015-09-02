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    ​В конкурсе на новый флаг Новой Зеландии выбрали четыре финалиста - ФОТО

    Местные жители с помощью референдума выберут лучший вариант из четырех предложенных

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Во вторник, 1 сентября, специальная комиссия выбрала четыре варианта флага, которые могут стать новым государственным символом Новой Зеландии.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, в конкурсе на создание нового флага, анонсированный правительством в этом году, участвовало свыше 10 тысяч вариантов, из которых комиссия выбрала топ-40.

    Сегодня этот список был сокращен до четырех.

    Теперь в ноябре или начале декабря граждане Новой Зеландии с помощью референдума выберут лучший вариант из четырех предложенных, а в марте следующего года состоится второй референдум, на котором выбранный флаг будет противостоять действующему знамени.

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