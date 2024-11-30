В КНР обезьяне пересадили почку свиньи

Китайские ученые провели успешную операцию по пересадке макаке почки свиньи с редактированным геномом.

Китайские ученые провели успешную операцию по пересадке макаке почки свиньи с редактированным геномом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Global Times.

Издание отмечает, что трансплантат не отторгался у обезьяны на протяжении 184 дней.

Эксперимент провели специалисты больницы "Тунцзи" при Уханьском научно-технологическом университете Хуачжун. Газета пишет, что работа ученых стала прорывом в Китае в области межвидовой трансплантации. В течение пяти месяцев после пересадки пересаженная почка функционировала у макаки совершенно нормально, а различные физиологические показатели в целом находились в пределах нормы.

Долгосрочное функционирование свиных почек у макак после трансплантации было зафиксировано в мире почти в 20 случаях. США стали пионерами клинических испытаний по пересадке свиных почек пациентам с таким заболеванием почек, как уремия.

В марте Global Times сообщала, что китайские ученые успешно осуществили пересадку генно-модифицированной печени свиньи человеку, у которого зафиксировали смерть мозга, чтобы имитировать лечение пациента с печеночной недостаточностью.